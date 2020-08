Previsioni Meteo Toscana: punte di 35°C nei prossimi giorni (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Moderato sviluppo di nubi cumuliformi nel corso del pomeriggio nelle zone interne e in particolare sull’Appennino settentrionale dove non si escludono isolati e brevi rovesci. Venti: a regime di brezza con componente settentrionale. Mari: poco mossi. Temperature: quasi stazionarie o in lieve calo le massime lungo la costa meridionale. Massime su valori di 2-3 gradi sopra la media. Domani sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane nelle zone interne e in prossimità dei rilievi con ... Leggi su meteoweb.eu

GemonaTurismo : RT @messveneto: Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo - tincho_ps88 : RT @Roma: Cielo sereno per l'intera giornata. Temperature attese: 23°/36°C. Ecco le previsioni #meteo per domani: - LuinoNotizie : Sereno e poco nuvoloso durante fino al mattino e nel corso della giornata soleggiato con sviluppo di cumuli ed alcu… - GazzettinoL : Programmi televisivi Ora in Tv Lunedi 10 Agosto 2020 Previsioni meteo Italia Lunedi 10 Agosto 2020 Oroscopo di ogg… - GazzettinoL : Previsioni Meteo Toscana Lunedì 10 Agosto Cade sugli scogli a Castiglioncello cadavere tra le acque di mare tra l… -