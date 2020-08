«Pioggia dorata», cos'è e cosa si rischia a praticarla (Di lunedì 10 agosto 2020) Pioggia dorata... Il nome che hanno dato a questa pratica suona come qualcosa di sofisticato, se non come una metafora della bellezza, ma non è niente del genere. La doccia qui non ha a che fare con oro o champagne, né la cosa implica una scena idilliaca di corpi nudi bagnati da raggi di luce. Nota anche come urofilia, la pioggia dorata è una delle fantasie sessuali più eccitanti ed è classificata come una delle parafilie sessuali (o feticismi). La golden shower altro non è che la ricerca del piacere sessuale nell'atto di urinare sul partner o di esserne da lui/lei bagnato, anche vicendevolmente. Questa forma di feticismo si esprime in diverse gradazioni, dal raggiungimento del piacere attraverso l'olfatto (stimolato dall'odore ... Leggi su gqitalia

