Nessuna traccia del piccolo Gioele: i genitori di Viviana credono che sia stata uccisa (Di lunedì 10 agosto 2020) Un lungo giorno di ricerche, una giornata intera che non ha portato a nessun risultato. Del piccolo Gioele, nel bosco di Caronia non ci sono tracce. Il cadavere di Viviana Parisi è stato ritrovato pochi giorni dopo l’inizio delle ricerche ma del piccolo, non ci sono tracce in quel luogo. Un vero e proprio mistero che si infittisce quello che arriva dalla Sicilia. Le piste possibili sono tante ma i familiari e gli amici di Viviana si rifiutano di credere che possa aver fatto del male al suo bambino. Per i genitori di Viviana, arrivati da poche ore in Sicilia, dopo il viaggio da Torino, non ci sono dubbi: la donna è stata uccisa. Sperano solo che il piccolo Gioele sia vivo, sia da ... Leggi su ultimenotizieflash

