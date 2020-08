«Nessuna ondata di licenziamenti» (Di lunedì 10 agosto 2020) Il dirigente della Seco Boris Zürcher è ottimista. «Molte aziende hanno superato bene la crisi» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Nessuna ondata di licenziamenti» #licenziamenti #zürcher #ondata #svizzera #seco - PaoloCaminiti1 : RT @TarroGiulio: Nel mio dialogo con Becchi ho sfiorato un punto importante. È importante la riapertura delle scuole ma nessuno parla dell… - sistoandrea1980 : @SurrexitVere @mante @mrcllznn @pdnetwork @AnnaAscani @AndreaRomano9 @MonicaCirinna Scusi ma da mia esperienza spes… - barrymansixty1 : @paoloroversi Certo, la seconda ondata e il nuovo lockdown. Senza nessun argomento, nessuna certezza, ma così in lo… - harlotico : RT @TarroGiulio: Nel mio dialogo con Becchi ho sfiorato un punto importante. È importante la riapertura delle scuole ma nessuno parla dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna ondata

Ticinonline

BERNA - Le misure adottate dalla Confederazione per evitare un'ondata di fallimenti aziendali legati alla pandemia di coronavirus sembrano aver dato i loro frutti: tra marzo e luglio, il numero di azi ...Rendimenti dei BTp a 10 anni sempre sotto l’1% e ancora in calo oggi, con lo spread decennale a 150 punti base, il livello più basso dal febbraio scorso. Non importano il crollo del pil italiano, il b ...