Milano, uomo accoltellato in strada nella notte: è grave (Di lunedì 10 agosto 2020) Un uomo è stato accoltellato questa notte nella periferia sudest di Milano. L'uomo, un 36enne straniero, è stato aggredito durante una lite in strada intorno alle 4, in via Bisceglie all'altezza del ... Leggi su leggo

Notiziedi_it : Milano, trovato corpo senza vita di un uomo sulle scale di un condominio - SkyTG24 : #Milano, un uomo accoltellato nella notte in via Bisceglie - ParsonsCj : RT @WorldFujis: Oggi pomeriggio in A1 da Bologna verso Milano in una nota piazzola di sosta .Ho fatto un super pomopino a un uomo molto be… - milano_maurizio : L'uomo dell'Iss fuori dal coro: “Basta paura, rende fragili” - HugeBelin : RT @WorldFujis: Oggi pomeriggio in A1 da Bologna verso Milano in una nota piazzola di sosta .Ho fatto un super pomopino a un uomo molto be… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano uomo Milano, uomo accoltellato in strada nella notte: è grave Leggo.it TORINO – Aggredito da un parcheggiatore abusivo, fuori dal Giovanni Bosco

TORINO – Un marocchino di 35 anni, seguito a distanza da due connazionali, ha sbarrato la strada un 35enne che era appena uscito dall’Ospedale Giovanni Bosco, e che si stava dirigendo verso il parcheg ...

Coronavirus: a Roma 31 nuovi casi, altri sette nel resto della regione Lazio

Sono 31 i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Un aumento importante rispetto ai giorni scorsi, legato soprattutto a casi di importazione da altri paesi e da luoghi di vacanza. Nel Lazio in totale sono 3 ...

TORINO – Un marocchino di 35 anni, seguito a distanza da due connazionali, ha sbarrato la strada un 35enne che era appena uscito dall’Ospedale Giovanni Bosco, e che si stava dirigendo verso il parcheg ...Sono 31 i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Un aumento importante rispetto ai giorni scorsi, legato soprattutto a casi di importazione da altri paesi e da luoghi di vacanza. Nel Lazio in totale sono 3 ...