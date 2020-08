Lockdown in Italia, il verbale (ancora segreto) del Cts (Di lunedì 10 agosto 2020) Con un verbale datato 10 marzo, il Cts (Comitato Tecnico Scientifico) avrebbe espresso parere favorevole al Lockdown già avviato dal governo. Il verbale del Cts sul Lockdown in Italia. Arriva dalle colonne de il Corriere della Sera un nuovo tassello del mosaico che ricostruisce la settimana di marzo durante la quale prima non si ascoltò il parere dei tecnici, che chiedevano la zona rossa in Val Seriana, e poi si decise di chiudere l’Italia con il Lockdown. Coronavirus, il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 10 marzo Le nuove notizie arrivano dalle colonne de il Corriere della Sera, con il quotidiano che porta alla luce un verbale ancora segreto del Comitato Tecnico ... Leggi su newsmondo

petergomezblog : Salvini “Conte sequestrò mezza Italia senza motivo”. Il 10 marzo (a lockdown in corso) diceva: “Chiudere tutto da n… - fattoquotidiano : Per #Salvini '#Conte sequestrò mezza Italia'. Il 10 marzo (a lockdown in corso) lui diceva: 'Chiudere tutto da nord… - Corriere : Roberto Speranza vuole lanciare un appello alla prudenza per scongiurare un altro lockdown e convincere gli italian… - bisagnino : Coronavirus, il Cts approvò il lockdown in un verbale segreto del 10 marzo - Luanastretti1 : RT @GagliardoneS: Speranza: 'Con il lockdown abbiamo salvato l'Italia. Ora un autunno di RESISTENZA..' Questa è 'gente' a cui andrebbe IMP… -