Lenzuola e tovaglie ingiallite: ecco un metodo molto semplice per sbiancarle (Di lunedì 10 agosto 2020) Le vostre Lenzuola e le vostre adorate tovaglie bianche si sono ingiallite? ecco in che modo sbiancarle senza dover ricorrere a prodotti dannosi per l’ambiente. Potete sbiancare le vostre adorate Lenzuola e tovaglie con un lavaggio delicato in lavatrice o tramite un lavaggio a mano. Come sbiancare le Lenzuola e le tovaglie in lavatrice Per fare tornare bianche la vostra biancheria con un lavaggio in lavatrice vi basterà aggiungere un po’ di percarbonato di sodio nel cassetto del detersivo e riuscirete ad ottenere un risultato davvero sorprendente. Questo rimedio non è dannoso per l’ambiente e vi aiuterà a far tornare come nuove le vostre Lenzuola e le vostre ... Leggi su pianetadonne.blog

