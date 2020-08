La scure del Tar sui poliziotti. "Fuori chi ha un tatuaggio" (Di lunedì 10 agosto 2020) Luca Fazzo Respinti i ricorsi di chi è stato scartato ai concorsi per agenti: "Hanno segni sulla pelle? Non sono arruolabili" L'ultima sentenza è del 13 luglio, Tar del Lazio: un altro sogno da poliziotto buttato nel cestino, un giovane italiano che con il suo tatuaggio era stato arruolato nell'esercito, aveva fatto i suoi quattro anni di naja, aveva fatto il concorso per accedere alla Ps riservato agli ex militari. E si era visto scartato per colpa di quel piccolo tatuaggio sul polso, cinque centimetri per uno di altezza, mezzo cancellato dal tempo e dal laser. Poco importa, per il Tar: «Risulta incontrovertibilmente la visibilità dei tatuaggi, ancorché in fase di rimozione, in parti del corpo non coperte dall'uniforme». Ricorso respinto, dunque. Sull'onda di una linea dura che, dopo alcuni anni di ... Leggi su ilgiornale

