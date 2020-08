Inter-Bayer Leverkusen diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di lunedì 10 agosto 2020) Inter-Bayer Leverkusen si gioca oggi lunedì 10 agosto alle 21.00 alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. Tutto è pronto per la sfida di Europa League tra i nerazzurri di Antonio Conte e i tedeschi guidati da Bosz.Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazionicaption id="attachment 992239" align="alignnone" width="742" Lukaku-Lautaro (Getty Images)/captionL'Inter punta a vincere la Coppa. Non si è nascosto in conferenza stampa mister Conte ammettendo che nelle ambizioni dei nerazzurri c'è la voglia di arrivare fino in fondo. Per farlo occorrerà iniziare a vincere da questa sera. Ci sarà capitan Handanovic in porta. Godin, de Vrij e Bastoni in difesa. D'Ambrosio e Ashley Young sulle corsie esterne. Barella, ... Leggi su itasportpress

Inter : ???? | BAYER LEVERKUSEN Volete sapere ?? cose sul nostro prossimo avversario in @EuropaLeague? Scopritele qui ??… - FcInterNewsit : Lukaku-Lautaro, Inter col tandem più prolifico dei quarti di Europa League: 20 gol in più del duo Bayer - Gazzetta_it : #Handanovic carica l'Inter: 'Non ci sono favoriti ma il #Bayer qualcosa dietro concede...' - ItaSportPress : Inter-Bayer Leverkusen diretta e streaming, dove vedere il match oggi - - sportli26181512 : Diretta Inter-Bayer Leverkusen ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: I nerazzurri di Ant… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bayer Verso Inter-Bayer Leverkusen, il viaggio della squadra Inter Official Site Conte “L’Inter deve meritarsi la semifinale, attenti al Bayer”

DUSSELDORF (GERMANIA) – “Sono molto bravi nelle ripartenze, servirà grande attenzione. Hanno giocatori veloci e bravi nell’uno contro uno, a campo aperto sanno far male. Dovremo prepararci per evitar ...

Inter-Bayer Leverkusen oggi in tv su TV8: canale, orario e diretta streaming quarti Europa League

Inter-Bayer Leverkusen sarà visibile oggi in tv su TV8? Ecco quel che serve sapere per quanto riguarda canale, orario e diretta streaming del match valido per i quarti di Europa League. I nerazzurri d ...

DUSSELDORF (GERMANIA) – “Sono molto bravi nelle ripartenze, servirà grande attenzione. Hanno giocatori veloci e bravi nell’uno contro uno, a campo aperto sanno far male. Dovremo prepararci per evitar ...Inter-Bayer Leverkusen sarà visibile oggi in tv su TV8? Ecco quel che serve sapere per quanto riguarda canale, orario e diretta streaming del match valido per i quarti di Europa League. I nerazzurri d ...