Incontro ADL-Gattuso, c’è l’accordo! In settimana la firma, cifre e dettagli (Di lunedì 10 agosto 2020) Incontro ADL-Gattuso, sembra raggiunto l'accordo tra le parti, in settimana la firma. Contratto fino al 2023, di 1,6 milioni a stagione più bonus. L'articolo Incontro ADL-Gattuso, c’è l’accordo! In settimana la firma, cifre e dettagli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

