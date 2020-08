Hong Kong, legge sulla sicurezza nazionale: arrestato Jimmy Lai (Di lunedì 10 agosto 2020) Altro arresto in quel di Hong Kong: in relazione alla legge sulla sicurezza nazionale finisce in manette il tycoon Jimmy Lai. Torna ad alzarsi la tensione in quel di Hong Kong. Al centro della vicenda la tanto discussa e poi applicata nuova legge sulla sicurezza nazionale. Una legge che, col passare dei giorni, ha aperto un “momento buio” sull’ex territorio britannico. A definirlo in tale maniera e critico per gli anni a venire sono stati, principalmente, i sostenitori della democrazia. In tanti si son detti preoccupati per il massiccio intervento della Cina su codesto territorio. Nelle ultime ore, infatti, è ... Leggi su bloglive

Hong Kong, arrestato editore pro-democrazia Jimmy Lai

