Frosinone-Pordenone, Nesta ci crede: “Non è finita, avevamo le ruote sgonfie”. E su Pirlo alla Juventus… (Di lunedì 10 agosto 2020) Zero a uno. E' questo il risultato maturato ieri sera sul campo del "Benito Stirpe".Una vittoria, quella conquistata dal Pordenone ai danni del Frosinone in occasione della semifinale d'andata dei playoff di Serie B, centrata grazie alla rete messa a segno da Tremolada, entrato in campo al minuto 79 e capace di sbloccare il match dopo circa tre minuti. Un successo importante per gli uomini di Attilio Tesser in vista della sfida di ritorno in programma il prossimo 12 agosto, con i ciociari che dovranno provare a ribaltare il risultato in trasferta.Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita, il tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta, ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra. "Erano rimaste poche forze in campo, pensavamo finisse 0-0. Tremolada poi ... Leggi su mediagol

La finale playoff di Serie B che determinerà la terza promossa in Serie A si avvicina: Pordenone e Frosinone si giocano un posto all'ultimo atto contro Chievo o Spezia, così da ufficializzare chi farà ...

