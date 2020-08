Francesco Facchinetti, confessione inaspettata: “Avrei ucciso per difenderli” (Di lunedì 10 agosto 2020) Questo articolo Francesco Facchinetti, confessione inaspettata: “Avrei ucciso per difenderli” . Francesco Facchinetti ha raccontato di quella volta in cui i ladri sono entrati in casa sua e di sua moglie Wilma Faissol: “Avrei ucciso per difenderli.” Il tema della legittima difesa è forse uno dei più complicati, controversi e difficili da trattare non solo all’interno della legislazione italiana, ma anche e soprattutto a livello etico. … Leggi su youmovies

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #francesco facchinetti, #ladri in casa: il furto in diretta tv. «Io armato, se minacci la mia vita ti faccio fuori» htt… - ilmessaggeroit : #francesco facchinetti, #ladri in casa: il furto in diretta tv. «Io armato, se minacci la mia vita ti faccio fuori» - infoitcultura : Ladri in casa di Francesco Facchinetti: “Ero pronto a sparare, mia moglie ha vomitato per giorni” - Priscil89660680 : RT @MaxTomorrow: Ma sono l'unico a pensare che Facchinetti junor, sia un'idiota totale? - blogtivvu : Ladri in casa di Francesco Facchinetti: “Mia moglie girava con un coltello in mano, ha vomitato per giorni!' ????… -