Europa League, Inter in semifinale. E Conte esulta: "Vittoria meritata" (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo 10 anni dall'ultima volta l'Inter approda in una semifinale europea. Era il 2010, l'anno del Triplete, quando i nerazzurri riuscirono nell'impresa. E bisogna andare indietro addirittura di 16 anni per trovare l'ultima semifinale di Europa League, o meglio di Coppa Uefa. La squadra di Conte aggiorna le statistiche battendo il Bayer Leverkusen. Succede quasi tutto in sei minuti: prima segna Barella, poi è il turno di Lukaku che a pochi minuti dall'inizio porta già il risultato sul 2-0. E' Havertz ad accorciare le distanze al 24' rendendo tutto più complicato. La partita finirà sul 2-1. Qualche rischio per l'Inter, soprattutto una grande partita. E un successo che potebbe raggiungere ...

