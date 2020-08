Europa League 2019/2020, semifinali: programma e orari (Di lunedì 10 agosto 2020) Tutto pronto per le semifinali di Europa League 2019/2020. Una volta archiviati i quarti di finale, per le migliori quattro squadre della competizione continentale sarà tempo di vivere il penultimo atto prima della finale di Colonia. Le due semifinali sono in programma domenica 16 agosto e lunedì 17 agosto, entrambe alle 21:00 e in gara secca rispettivamente a Colonia e Dusseldorf. Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti, le parole dei protagonisti e le pagelle. Quale sarà il quadro della semifinale di Europa League? Non resta che vivere i quarti. Con la speranza che l’Inter possa continuare a rappresentare l’Italia nella competizione. semifinali Domenica 16 ... Leggi su sportface

FcInterNewsit : Lukaku-Lautaro, Inter col tandem più prolifico dei quarti di Europa League: 20 gol in più del duo Bayer - Stefandevrij : Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League! Another league seaso… - InvictosSomos : ? 2012: Capocannoniere de la Serie B. ? 2014: Capocannoniere de la Serie A. ? 2018: Capocannoniere de la Serie A. ?… - BausciaNews : #InterLeverkusen Stasera i quarti di finale di Europa League contro i tedeschi del Bayer Leverkusen: uno step più c… - passione_inter : Vincere aiuta a vincere, è un'Inter che vuole tutto: dall'Europa League parte l'assalto allo scudetto -… -