Covid in Campania, 14 positivi su 741 tamponi. E c'è un morto (Di lunedì 10 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi Regione Campania: 14 positivi su 741 tamponi (dall'inizio della pandemia 5.091 su 350.363 tamponi), una... Leggi su ilmattino

vilmamoronese : Appalti Covid e Regione Campania, partono le inchieste della magistratura dopo le denunce 'concorso in turbativa d’… - fattoquotidiano : Covid Center Campania, inchiesta della procura di Napoli per turbativa d’asta: tre gli indagati. C’è anche consigli… - Antonio_Tajani : #Covid_19 ha portato alla luce il disastro sanità in Campania. Non c’è soltanto l’indice Rt superiore a quello dell… - mattinodinapoli : Covid in Campania, 14 positivi su 741 tamponi. E c'è un morto - vi__enne : Aggiornamento #Rischio #coronavirus #10agosto Analisi completa: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Coronavirus Campania, De Luca: indispensabili controlli, altrimenti frontiere chiuse. LIVE Sky Tg24 Coronavirus: contagio sale, pochi tamponi ma ben 14 positivi

Ancora contagi da coronavirus in crescita, in Campania: i dati relativi alla giornata di ieri, domenica (nei festivi viene normalmente eseguito un numero inferiore di test), fanno segnare ben 14 posit ...

Covid in Campania, 14 positivi su 741 tamponi. E c'è un morto

Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi Regione Campania: 14 positivi su 741 tamponi (dall'inizio della pandemia 5.091 su 350.363 tamponi), una vittima (il numero complessivo sale a 439 ...

Ancora contagi da coronavirus in crescita, in Campania: i dati relativi alla giornata di ieri, domenica (nei festivi viene normalmente eseguito un numero inferiore di test), fanno segnare ben 14 posit ...Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi Regione Campania: 14 positivi su 741 tamponi (dall'inizio della pandemia 5.091 su 350.363 tamponi), una vittima (il numero complessivo sale a 439 ...