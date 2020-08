Corbo: il Napoli esca dal sogno, i numeri sono impietosi (Di lunedì 10 agosto 2020) Su Repubblica Antonio Corbo fa le pulci al Napoli con i numeri alla mano. numeri impietosi, scrive, che spingono a capire quale sia l’idea di squadra del futuro per non ripetere gli errori e tornare in Champions. Con quale squadra farlo? “Il Napoli deve uscire dal sogno ed entrare nella realtà. La sua. È questa. Sarri lo lasciò secondo con 91 punti, Ancelotti ne ha persi 12 ma con 79 era ancora dietro la Juve, questo Napoli è invece settimo con 61, quindi meno 17. In due anni sono scivolati 31 punti: una frana“. Corbo continua sciorinando i numeri del Napoli. “Con 61 reti ha l’ottavo attacco della serie A, con 50 subite sesta ... Leggi su ilnapolista

comedian72 : RT @napolista: Corbo: il Napoli esca dal sogno, i numeri sono impietosi Su Repubblica: Il Napoli dice in giro che scoppia di salute, ma le… - napolista : Corbo: il Napoli esca dal sogno, i numeri sono impietosi Su Repubblica: Il Napoli dice in giro che scoppia di salut… - infoitsport : L'editoriale di Corbo: 'Il Napoli nemmeno ci prova a scalare l'Everest. E' il tramonto di una squadra ormai logora' - infoitsport : Barcellona-Napoli, l’editoriale di Corbo: “La squadra di Gattuso è al tramonto” - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Corbo Napoli Corbo: il Napoli esca dal sogno, i numeri sono impietosi - ilNapolista IlNapolista Corbo: “Il Napoli neanche prova a scalare l’Everest, mediana fragile. Formazione al tramonto”

Molto critico Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica, nei confronti del Napoli e del suo allenatore, Rino Gattuso. In alcuni stralci dell’articolo, si legge: Il Napoli ha solo fantasticato la ...

Aurelio e Maurizio, i pentiti sono due

Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando “tropp ...

Molto critico Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica, nei confronti del Napoli e del suo allenatore, Rino Gattuso. In alcuni stralci dell’articolo, si legge: Il Napoli ha solo fantasticato la ...Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando “tropp ...