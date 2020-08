"Come gli spacciatori. Sapete chi ha incassato il bonus-Covid?": Annalisa Chirico, altra fucilata contro Conte (Di lunedì 10 agosto 2020) Italia indignata, a ragione veduta, per la vicenda dei cinque parlamentari che hanno incassato il bonus Iva stanziato per l'emergenza coronavirus. Come se i 12mila euro al mese esclusi bonus e indennità non bastassero. Indignata anche Annalisa Chirico, che però fa notare Come l'origine di tutto ciò sia una stortura nelle leggi del governo. E lo ribadisce su Twitter, dove la firma del Foglio cinguetta: "Il bonus Covid non lo hanno preso solo i 5 parlamentari ma anche navigator e notai, professionisti vari che hanno intascato alla faccia di chi era a 0 € - premette -. Il governo ha creato me condizioni propizie per ‘fregare', Come con il reddito di cittadinanza agli ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : TG1 come Il Fatto Quotidiano: unico tg a nascondere le bugie del governo e di Conte, pagato coi soldi di tutti gli… - matteosalvinimi : 'Per me una persona eccezionale è quella che si interroga di continuo laddove gli altri vanno avanti come pecore.'… - StefanoFassina : Caro @maxdantoni la norma per le Partita Iva era scritta bene e, per dare rapidità all’intervento, non prevedeva al… - LeoGoatJames : Gli asili riprendono il 14 e non il 7 come chiesto dalla Regione. Questi devono fare la fine di #Zanardi. - piuttostomale : @tinoilpino vorrei dire che gli auguro il peggio come a tutti quelli che fanno commenti sull'aborto ma se è prete a… -

Ultime Notizie dalla rete : Come gli "Bisogna portare le mascherine come gli occhiali da sole" AGI - Agenzia Italia Abbonamenti ATM: da lunedì 10 agosto è possibile chiedere il rimborso

Da quando si potrà inviare la richiesta? Gli abbonati potranno inviare la richiesta di compensazione da lunedì 10 agosto. Come si farà per richiedere le compensazioni? ATM ha messo a punto un’area ded ...

Pranzo di Ferragosto, il menù stuzzicante e fresco

Come tutti sappiamo il pranzo di ferragosto riunisce parenti ed amici con tanta voglia di divertimento e relax. Ma quali sono le origini della festa dell’estate? Le origini di questa ricorrenza sono p ...

Da quando si potrà inviare la richiesta? Gli abbonati potranno inviare la richiesta di compensazione da lunedì 10 agosto. Come si farà per richiedere le compensazioni? ATM ha messo a punto un’area ded ...Come tutti sappiamo il pranzo di ferragosto riunisce parenti ed amici con tanta voglia di divertimento e relax. Ma quali sono le origini della festa dell’estate? Le origini di questa ricorrenza sono p ...