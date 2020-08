Cessione Matuidi – Operazione a parametro zero verso l’Inter Miami (Di lunedì 10 agosto 2020) Il portale del noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio riporta della Cessione di Matuidi Stando a quanto riportato, il centrocampista della Juventus è stato … L'articolo Cessione Matuidi – Operazione a parametro zero verso l’Inter Miami proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

malasorte999 : Dispiace per la cessione di #Matuidi. Altri dovevano andarsene prima di lui e spero accada nelle prossime settimane… - Ghfruxzb : Discutiamo pure dell' inutilità di alcuni giocatori, del loro ridotto contributo e dei problemi fisici. Ci sarà qua… - _Bastian_B_Bux_ : RT @antoruotolo: Con i soldi incassati dalla cessione di #Matuidi, la #Juve potrà finalmente provare l'ultimo decisivo assalto per #stocazz… - CalciomercatoRP : CALCIOMERCATO - Juventus, è fatta per la cessione di Matuidi: le ultime - antofns : @cirtnecj Meglio un social media manager da terza elementare che un direttore sportivo che rinnova Khedira e Matuid… -