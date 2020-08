Burioni sulle mascherine: sono un fastidio minimo e possono evitare una seconda ondata (Di lunedì 10 agosto 2020) Dalle pagine del suo sito “MedicalFacts” il noto medico si esprime circa l’uso delle mascherine. Sebbene non vi sia ancora la certezza scientifica della loro efficacia, gli indizi sono più che positivi. Da qui l’invito ad usarla tutti Roberto Burioni invita tutti ad utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi o quando non si riesca a … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

La mascherina è "un piccolo sacrificio necessario anche ad agosto". Parola di Roberto Burioni, virologo dell'università Vita-salute San Raffaele di Milano, che sul sito 'Medical Facts' fa il punto sul ...In un articolo condiviso sul suo ‘Medical Facts’, Roberto Burioni spiega per quale motivo la mascherina è un sacrificio necessario. Ci sono molte persone che in questo agosto 2020 hanno deliberatament ...