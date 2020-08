Adesso è anche ufficiale: Rizzo alla Triestina fino al 2022 (Di lunedì 10 agosto 2020) Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni, la Triestina ha chiuso per Giuseppe Rizzo, ex Catania che si lega dunque fino al prossimo 30 giugno 2022. Questa la nota del club: “L’U.S. Triestina Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Rizzo. Il giocatore ha sottoscritto in questi minuti un contratto di durata biennale con l’Unione, con scadenza fissata al 30 giugno 2022. 11 presenze in Serie A, 183 in Serie B, oltre 80 in terza serie, un curriculum di valore assoluto per Giuseppe Rizzo, cercato anche da club di categoria superiore e da oggi nuovo tassello ‘da battaglia’ del centrocampo alabardato.” Foto: sito ufficiale ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Adesso anche Mercato Azzurro | Anche la Fiorentina pensa a Ricci PianetaEmpoli.it All’Anticorruzione anche il pm sponsorizzato da Ferri al Csm. Incarico pure al collega di Ghedini e all’avvocata vicina a Meloni

“Per le prossime elezioni del Csm mi permetto di chiederti di valutare gli amici Lorenzo Pontecorvo (giudice) e Luca Forteleoni (pm). Ti ringrazio per la squisita attenzione, Cosimo Ferri”. È il 2014, ...

Costa rinuncia alle crociera a Venezia per tutta l'estate. Protesta dei portabagagli

Dopo Msc anche l'altra linea di navigazione ha messo la parola "fine" alla stagione crocieristica. Il 15 era previsto l'arrivo di "Deliziosa" che sta terminando la quarantena. La coop portabagagli "Tr ...

