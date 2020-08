10 agosto: in Fvg 172 positivi, zero nuovi contagi e un decesso (Di martedì 11 agosto 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 172 (una meno di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 10 sono invece i ricoverati in altri reparti. Si è registrato un nuovo decesso (347 in totale). Oggi non è stato rilevato alcuno nuovo contagio; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.449: 1.420 a Trieste, 1.052 a Udine, 748 a Pordenone e 226 a Gorizia, alle quali si aggiungono un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.930, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 151. I deceduti sono 196 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla ... Leggi su udine20

