Viviana e Gioele, Venetico non capisce (Di domenica 9 agosto 2020) Una giornata afosa in cui il caldo si sente meno del mistero. Sulla spiaggia non si respira quella confusione da domenica d’agosto. Tutto appare un po’ indecifrabile, come sospeso. Alle undici in punto suonano le campane della Chiesa. Questo paesino in provincia di Messina, conosciuto nella zona per il suo lungomare, si è svegliato in preda ai dubbi: “Cosa è successo davvero a Viviana, così solare, sempre mano nella mano con il marito e il suo bambino?”.La Messa sta per iniziare, quando il parroco, Padre Cleto D’Agostino, allarga le braccia: “Gioele avrebbe dovuto iniziare il catechismo l’anno prossimo. Che dobbiamo fare? Si continua a pregare”. Proseguono le ricerche del bambino di quattro anni, anche con i droni, mentre sul corpo di Viviana Parisi, trovato sabato ... Leggi su huffingtonpost

A questo punto gli investigatori si pongono due domande. Perché la donna era così distante da Venetico? E perché al marito non ha detto niente? Anzi avrebbe detto una bugia: "Vado a Milazzo in un cent ...

Sono ore di enorme apprensione nel Messinese. Dopo aver ritrovato il corpo senza di Viviana Parisi nei boschi di Caronia, ora le ricerche sono concentrare su Gioele, il figlioletto di quattro anni con ...

