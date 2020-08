Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 17:30 (Di domenica 9 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2020 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER LA PERDITA DI CARICO DI UN MEZZO PESANTE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E ARDEATINA; TRAFFICO RALLENTATO INVECE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 TRA S. CESAREO E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE Roma; SULLA A24 CODE TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, TRA MARINA DI ARDEA E LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI; UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. RICORDIAMO CHE LA METRO B/B1 NELLA TRATTA EUR MAGLIANA-LAURENTINA, È SOSPESA FINO AL 23 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO ... Leggi su romadailynews

