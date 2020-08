Un clamoroso "no" a Pierluigi Diaco, l'ultimo caso in Rai. Voce velenosissima: ricordate quando la Cuccarini... ? (Di domenica 9 agosto 2020) Uno strano caso attorno a Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1. Succede che Emma D'Aquino abbia rifiutato l'invito nella segutissimia trasmissione. E come mai? Un'ipotesi viene avanzata da Il Tempo, che insiste sulla vicinanza tra la D'Aquino e Alberto Matano, il conduttore de La Vita in Diretta, sempre su Rai 1. Infatti, quando tra Matano e Lorella Cuccarini vi fu una aspra querelle, Diaco prese le parti di Lorella, che fu esclusa da La vita in diretta "causa sovranismo". E insomma, Il Tempo avanza l'ipotesi che dietro al rifiuto di prendere parte a Io e Te ci sia proprio la volontà di "fare squadra" con Matano della D'Aquino. Insomma, un piccolo boicottaggio. Ma Pierluigi Diaco, ne siamo certi, se ne farà una ... Leggi su liberoquotidiano

