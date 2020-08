Sarri-Juventus, un esonero scritto da tempo. Ma le responsabilità non sono tutte sue (Di domenica 9 agosto 2020) Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Termina dopo appena una stagione l’avventura del “Comandante” sulla panchina più prestigiosa d’Italia. Fatale la brutta eliminazione patita in Champions League contro il (tutto sommato modesto) Lione, ma l’impressione è che la decisione sia stata presa da tempo, a prescindere dal risultato di ieri sera e dall’eventuale … L'articolo Sarri-Juventus, un esonero scritto da tempo. Ma le responsabilità non sono tutte sue NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

juventusfc : Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - j4gham : RT @juventusfc: Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - FI69interista : Non è facile dare ragione ad un rossonero ... ma stavolta mi trova d'accordo !!! #Juve #Juventus #ChampionsLeague… -