Roma, è agli arresti domiciliari, ma viene sorpreso in casa con diverse dosi di cocaina: 43enne finisce in carcere (Di domenica 9 agosto 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un 43enne Romano, in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura alternativa della detenzione domiciliare con la custodia in carcere, emessa in data 07/08/2020 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. I fatti L’uomo è stato raggiunto dai Carabinieri presso la sua abitazione in via Valle dei Fontanili, dove era sottoposto alla detenzione domiciliare per precedenti reati di droga. L’aggravamento della misura detentiva è stato deciso dall’Autorità Giudiziaria a seguito dell’arresto dell’uomo lo scorso 30 luglio sempre da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato che, durante una normale verifica circa la sua presenza in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Abbiamo destinato oltre 20 milioni agli asili nido e alle scuole di Roma. Provvederemo immediatamente alla manutenz… - LegaSalvini : ?? SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI (GRILLINO) RIDISEGNA LA GEOGRAFIA: PER LUI A BEIRUT STANNO I “LIBICI” ?? Soldi ben sp… - UffiziGalleries : Il #5agosto del 352 d.C. avvenne a #Roma una miracolosa nevicata! Sulla neve papa Liberio tracciò il perimetro di S… - Fisico_Ianni : @ASLRoma1 @RegioneLazio @SaluteLazio Entriamo nel palazzo e indossiamo la mascherina non per il covid ma per la puz… - Fisico_Ianni : @virginiaraggi Entriamo nel palazzo e indossiamo la mascherina non per il covid ma per la puzza. Anche questo è un… -

Maker Faire Roma, aperta la chiamata agli innovatori: chiusura candidature il 15 ottobre Il Messaggero Perez, Villar e Ibanez: Roma, ricomincia da tre

Quei regali che non ti aspetti possono nascere senza squilli di tromba e grandi fronzoli. Ma rivelarsi col tempo molto più utili e redditizi di quanto si pensasse a prima vista. Roger Ibanez, Carles P ...

Roma, otto giovani positivi al Covid al rientro da una settimana di vacanza a Malta: attivato il tracciamento tra amici e parenti

Erano stati in vacanza a Malta per una settimana. Al loro rientro, però, il 7 di agosto, qualcuno di loro ha accusato i sintomi influenzali. Da lì, la verifica col tampone e la scoperta: positivi al C ...

