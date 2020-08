Raccolta fondi per Giulia Muscariello: risultati oltre le aspettative (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora grazie infinite per la solidarietà di tutti! Siamo andati ben oltre le nostre aspettative ed è stato necessario alzare l’obiettivo viste le numerose richieste di partecipazione”. Così, con il contatore che sta per superare la soglia dei trentamila euro raccolti, Chiara Memoli, una ragazza di Cava de’ Tirreni, festeggia il primo traguardo superato della Raccolta fondi promossa per aiutare la sua amica del cuore Giulia Muscariello, che ha perso una gamba in un incidente stradale. È la stessa Chiara a raccontare, sulla piattaforma “GoFundme”, dove ha avviato la Raccolta, i motivi del suo gesto che, ci tiene a precisarlo, non è stato chiesto dalla famiglia ... Leggi su anteprima24

infocamere : ?? Raddoppiano i progetti di #crowdfunding in Italia ?? 'Raccolta fondi a gonfie vele, via web' su @ItaliaOggi… - Annasmile78 : RT @DiodatoFanClub: Come regalo di compleanno per Antonio è stata aperta una raccolta fondi per la ricerca oncologica pediatrica a Taranto.… - frances93624738 : RT @CStradini: Ciao. Miki ha avuto una ricaduta. Dobbiamo alzare la dose di farmaco. Aiutatemi. Anche un solo euro. Su PayPal o raccolt… - martinabiondi98 : RT @BossyItaly: Il @casseroBO è un luogo sicuro di cui abbiamo bisogno. Abbiamo deciso di contribuire alla sua salvaguardia con un magazin… - MaiteVarasOrtiz : RT @DiodatoFanClub: Come regalo di compleanno per Antonio è stata aperta una raccolta fondi per la ricerca oncologica pediatrica a Taranto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta fondi C’è la raccolta fondi per aiutare il Libano IL GIORNO "Murales, danneggiare un bene non è arte"

Sa di aver sbagliato, ma al contempo confida nel buon cuore di quanti vorranno aiutarlo a pagare, entro settembre, 5.800 euro al Comune di Mirandola a titolo di rimborso spese sostenute per ripulire i ...

Ecco gli Hadid, la ‘famiglia più bella del mondo’, con un patrimonio di oltre 57 milioni

Gigi, Anwar e Bella Hadid sono noti come alcuni dei modelli più belli e gran lavoratori del settore - proprio come gli ha insegnato ad essere la loro la mamma Yolanda. Dimitrios Kambouris / per Globa ...

Sa di aver sbagliato, ma al contempo confida nel buon cuore di quanti vorranno aiutarlo a pagare, entro settembre, 5.800 euro al Comune di Mirandola a titolo di rimborso spese sostenute per ripulire i ...Gigi, Anwar e Bella Hadid sono noti come alcuni dei modelli più belli e gran lavoratori del settore - proprio come gli ha insegnato ad essere la loro la mamma Yolanda. Dimitrios Kambouris / per Globa ...