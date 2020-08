Messa oggi in tv domenica 9 agosto su Rai Uno: canale e orario (Di domenica 9 agosto 2020) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per la mattinata di oggi domenica 9 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa Messa 12:00 – Angelus Leggi su sportface

ManlioDS : #Salvini prima fa il “negazionista” del #COVID19 e rifiuta di indossare la mascherina in Senato. Poi sul palco esor… - mebufalino : RT @ilfoglio_it: Criticata e maledetta dagli ambientalisti, tassata e messa all’indice dai politici, in epoca di pandemia la plastica ci st… - SanremoAncheNoi : RT @pmarco_sj: MESSA > 09 AGOSTO: XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Domani/Oggi celebrerò alle 10.00. Per intenzioni o necessità particolar… - AriannaAmbrosi0 : RT @pmarco_sj: MESSA > 09 AGOSTO: XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Domani/Oggi celebrerò alle 10.00. Per intenzioni o necessità particolar… - MaranAlessandro : RT @ilfoglio_it: Criticata e maledetta dagli ambientalisti, tassata e messa all’indice dai politici, in epoca di pandemia la plastica ci st… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa oggi Messa oggi in tv domenica 9 agosto: programma, orari, canale e diretta streaming Sportface.it Il paese si rilancia: 170 spot in tv

Torna sulla televisione nazionale l’immagine ed il nome di Chianciano: spot sulle reti televisive per rilanciare il turismo nella città termale. La messa in onda dello avverrà da oggi al 15 agosto sul ...

Siamo chi siamo, ma anche chi raccontiamo di essere

«L’uomo è ugualmente incapace di scorgere il nulla da cui è tratto e l’infinito da cui è inghiottito» scriveva Blaise Pascal nei suoi “Pensieri”. Ecco perché ci è così necessario trovare un senso alla ...

Torna sulla televisione nazionale l’immagine ed il nome di Chianciano: spot sulle reti televisive per rilanciare il turismo nella città termale. La messa in onda dello avverrà da oggi al 15 agosto sul ...«L’uomo è ugualmente incapace di scorgere il nulla da cui è tratto e l’infinito da cui è inghiottito» scriveva Blaise Pascal nei suoi “Pensieri”. Ecco perché ci è così necessario trovare un senso alla ...