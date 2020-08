**Libano: Conte, 'serve commissione inchiesta internazionale su incidente'** (Di domenica 9 agosto 2020) Brindisi, 9 ago. (Adnkronos) - "Poche ore fa abbiamo avuto una videoconferenza internazionale promossa dalla Francia alla quale ha partecipato l'Italia, Trump e tantissimi altri leader mondiali dei vari Stati e delle varie istituzioni internazionali. Abbiamo auspicato una commissione internazionale di inchiesta o comunque nazionale ma con osservatori internazionali, perchè è giusto che sia fatta luce sulle ragioni di quell'incidente" accaduto a Beirut nei giorni scorsi. "Non ho al momento elementi per ipotizzare la causa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento ‘La Piazza'. Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : A #Beirut si scava tra le macerie e si cercano i superstiti Il presidente francese #Macron in visita sul luogo del… - TV7Benevento : **Libano: Conte, 'serve commissione inchiesta internazionale su incidente'**... - daniellabeirut : RT @RepubblicaTv: Beirut, la videoconferenza dei donatori: partecipa per l'Italia il premier Conte: Al via la videoconferenza internazional… - AntonellaStara3 : RT @RepubblicaTv: Beirut, la videoconferenza dei donatori: partecipa per l'Italia il premier Conte: Al via la videoconferenza internazional… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Beirut, la videoconferenza dei donatori: partecipa per l'Italia il premier Conte: Al via la videoconferenza internazional… -

Ultime Notizie dalla rete : **Libano Conte **Libano: Conte, 'serve commissione inchiesta internazionale su incidente'** Il Tempo Libano: Conte, commissione internazionale d'inchiesta per fare luce su incidente

Roma, 09 ago 22:23 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricordato in merito alla situazione in Libano: "Poche ore fa abbiamo avuto una videoconferenza internazionale prom ...

Libano: Eliseo, 253 milioni di euro ottenuti alla conferenza dei donatori

Parigi, 09 ago 20:43 - (Agenzia Nova) - La conferenza dei donatori internazionali organizzata dalla Francia e dall'Onu per il Libano ha ottenuto 253 milioni di euro in aiuti umanitari per la popolazio ...

Roma, 09 ago 22:23 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricordato in merito alla situazione in Libano: "Poche ore fa abbiamo avuto una videoconferenza internazionale prom ...Parigi, 09 ago 20:43 - (Agenzia Nova) - La conferenza dei donatori internazionali organizzata dalla Francia e dall'Onu per il Libano ha ottenuto 253 milioni di euro in aiuti umanitari per la popolazio ...