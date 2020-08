Juventus, Pirlo: «Contento e orgoglioso. Sono pronto» (Di domenica 9 agosto 2020) Le prime parole di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus: il messaggio pubblicato su Twitter dal tecnico bianconero Andrea Pirlo ha espresso le prime considerazioni da allenatore della prima squadra della Juventus attraverso un post su Twitter. «Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. pronto per questa fantastica opportunità!». Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus. pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️.I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus. Ready for this amazing opportunity! ... Leggi su calcionews24

