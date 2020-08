Inter, Conte su Pirlo: “Contento per lui, vuol dire che sto diventando vecchio” (Di domenica 9 agosto 2020) All’Interno della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen, Antonio Conte è riuscito a trovare lo spazio per fare un commento anche su Andrea Pirlo, nominato ieri come nuovo allenatore della Juventus: “Sicuramente sono molto Contento per Andrea, oltre a quello che mi ha dato a livello calcistico parliamo di una persona eccezionale, quello che penso che se ci sono giocatori che prima allenavo e ora allenano vuol dire che sto diventando vecchio”. Leggi su sportface

DUSSELDORF (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sono molto bravi nelle ripartenze, servirà grande attenzione. Hanno giocatori veloci e bravi nell’uno contro uno, a campo aperto sanno far male. Dovremo prepararci ...

Inter – Bayer Leverkusen: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Inter – Bayer Leverkusen del 10 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per i quarti di finale di Europa League DUSSELDORF – Domani sera, ...

