Inter, Conte: “C’è l’entusiasmo giusto per battere il Bayer e andare in semifinale” (Di domenica 9 agosto 2020) Antonio Conte tecnico dell'Inter alla vigilia del quarto di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma lunedì 10 agosto alle 21 alla Düsseldorf Arena ha presentato in sala stampa la partita. Gara secca, che potrebbe aprire le porte a una semifinale contro Basilea o Shakhtar Donetsk.Prima della sfida contro il Getafe la parola d'ordine era "sporcare la partita". Il Bayer Leverkusen è invece una squadra con più talento, cosa cambia per voi?"Ogni squadra ha le proprie caratteristiche. Il Getafe era una squadra combattiva e quindi dovevamo essere bravi a usare determinate armi. Abbiamo risposto colpo su colpo, siamo stati bravi. Il Leverkusen ha diversi talenti, ha giocatori veloci, sarà importante non prendere contropiedi e ripartenze. Noi dovremo sfruttare ... Leggi su itasportpress

Vigilia di Europa League per l'Inter di Antonio Conte, che affronterà domani sera il Bayer Leverkusen nella gara secca valida per i quarti di finale della competizione europea.

