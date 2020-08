Inter-Bayer Leverkusen, Handanovic: “Vogliamo arrivare il più lontano possibile” (Di domenica 9 agosto 2020) Obiettivo finale per alzare finalmente una coppa. Samir Handanovic alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen, quarto di finale di Europa League, fissa il target dei nerazzurri: “Vincere un trofeo manca tanto a tutti, siamo qua per dare il nostro massimo e arrivare il più lontano possibile – ha spiegato il capitano dei nerazzurri -. Tutti sognano la vittoria ma bisogna prima passare la prossima partita. La semifinale vale tutto per noi, è una prova importante. Ogni partita che viene da qui in avanti è la più importante. Noi siamo pronti e non vediamo l’ora di sfidare il Leverkusen“. E sui tedeschi: “Il Leverkusen è una squadra giovane e con qualità che anche in Bundesliga ha dimostrato ... Leggi su sportface

