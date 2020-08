Il premier Conte a Ceglie Messapica scende in 'Piazza' (Di domenica 9 agosto 2020) ... per la terza volta consecutiva, nella città del Brindisino per partecipare alla rassegna politica ideata da Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.it Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LegaSalvini : CONTE HA MENTITO PURE AL PARLAMENTO, ALTRO CHE CTS: IL PREMIER HA SEGREGATO IN CASA GLI ITALIANI - LegaSalvini : I 'BUCHI' DI CONTE SUI VERBALI. ORA IL PREMIER TREMA DAVVERO - SkyTG24 : 'Non dobbiamo tornare indietro e vanificare gli sforzi fin qui fatti', il premier Giuseppe #Conte torna sul pericol… - emanuelapatti : E' sempre un piacere ascoltare il Premier Conte. In diretta l'intervista di Affari Italiani a Ceglie Messapica.… - BarbaraRaval : RT @VideoNewsTV: @BarbaraRaval Una cosa è certa ' Conte è protetto e curato molto meglio a palazzo Chigi che dentro un qualsiasi ospedale i… -