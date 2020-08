Il premier: "Avanti con il proporzionale Un tunnel sottomarino per lo Stretto" (Di domenica 9 agosto 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ospite de La Piazza, l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi). E' stato intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

sikanus : @Myster__jay @JCTweet_ É un altro Khedira. Anche no! In premier é considerato un grandissimo dici? Bene, arriverann… - StefanGritti : @Pirichello Daiii Premier avanti - davecamerini : @marioadinolfi 19 presenti te escluso, dalla foto. 18, se escludiamo il prete. Cazzo mario, se vai avanti così risc… - VCinquanta : @paolobarbieri62 @enrico_zanetti Sul saltimbanco e sulla Srl di dubbia fama convengo con lei, ma in questo momento… - laura_maffi : @GiancarloDeRisi Lo scoop che non è uno scoop della zona rossa di Alzano e Nembro. Il Premier Conte ne aveva parla… -

Ultime Notizie dalla rete : premier Avanti Conte, il compleanno del premier diventa argomento di tendenza sui social Corriere della Sera Bergesio commissario provinciale della nuova “Lega Salvini Premier”

Dopo le modifiche statutarie, che hanno messo in liquidazione la Lega Nord, il senatore e segretario provinciale uscente subentra nell’incarico a se stesso, scelto dal segretario piemontese Riccardo M ...

Dl agosto, Crimi: fiero del governo, non distratto da fake news

Roma, 8 ago. (askanews) - "Non posso che essere fiero di un Governo che non si lascia distrarre dal fango e dalle fake news che ogni giorno inquinano il dibattito pubblico e che continua a lavorare es ...

Dopo le modifiche statutarie, che hanno messo in liquidazione la Lega Nord, il senatore e segretario provinciale uscente subentra nell’incarico a se stesso, scelto dal segretario piemontese Riccardo M ...Roma, 8 ago. (askanews) - "Non posso che essere fiero di un Governo che non si lascia distrarre dal fango e dalle fake news che ogni giorno inquinano il dibattito pubblico e che continua a lavorare es ...