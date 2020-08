Il lockdown? Ha zittito Greta. Ambientalisti sbugiardati (Di domenica 9 agosto 2020) Aver fermato il mondo, chiudendolo in casa, come è successo per ragioni sanitarie durante la pandemia da coronavirus, non ha salvato il clima del nostro Pianeta. I moralisti ed i pedagogisti verdi, che nei mesi del lockdown hanno servito alla gente i loro sermoni sulla lezione che avremmo dovuto imparare dal blocco totale, su come questo serrare fabbriche, fermare le auto, i motori e la vita normale avrebbe dovuto cambiarci, devono rassegnarsi. Uno studio uscito in questi giorni sulla rivista “Nature” realizzato da un gruppo di scienziati internazionali guidati dal climatologo Piers Forster della Università di Leeds, in Inghilterra, spiega chiaramente che “la improvvisa riduzione delle emissioni di gas-serra e il crollo degli inquinanti atmosferici durante il lockdown ha avuto un impatto del tutto trascurabile sul ... Leggi su iltempo

