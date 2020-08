Genoa, Faggiano subito al lavoro: idee Giovinco e Llorente per l’attacco (Di domenica 9 agosto 2020) Il nuovo direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, starebbe valutando i profili di Sebastian Giovinco e Fernando Llorente Daniele Faggiano, nuovo direttore sportivo del Genoa, starebbe pensando ai profili di Sebastian Giovinco e di Fernando Llorente per completare il reparto offensivo del Genoa. Lo riporta Il Corriere dello Sport nella propria edizione odierna. Il dirigente starebbe invece pensando ad un profilo giovane per il centrocampo. L’obiettivo è infatti Lucien Agoumé, classe 2002 dell’Inter, che è però seguito anche dal neopromosso Crotone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

