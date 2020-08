Ferrari, Vettel boccia il team: “Strategia non è stata grandiosa dopo settimane negative” (Di domenica 9 agosto 2020) Altra giornata da dimenticare per il pilota della Ferrari Sebastian Vettel che si è girato al primo giro chiudendo poi un Gp di Silverstone anonimo con la 12.ma posizione. Il tedesco a fine gara ha lanciato una frecciatina al team di Maranello. “Siamo reduci da due settimane molto negative La strategia oggi non è stata grandiosa. Abbiamo fatto esattamente quello che volevamo evitare. Non so cosa abbiano pensato in quei momenti, ma vabbè, andiamo avanti“. Il testa coda? Non so cosa sia successo perché io ho cercato di tenermi fuori dai guai, ma ho avuto un colpo probabilmente dal cordolo e questo mi ha colto un po’ di sorpresa -aggiunge Vettel a Sky Sport-. Poi siamo tornati in gruppo abbastanza rapidamente. Di certo al ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Vettel Vettel scalcia: “Strategia sbagliata, non so cosa abbiano pensato”

La convivenza da divorziati annunciati tra Sebastian Vettel e la Ferrari diventa sempre più complicata. Il tedesco oggi è stato autore di un’altra pessima prestazione. Giratosi alla prima curva ha pro ...

F1, Silverstone: Pagelle: Leclerc 9, Vettel 4, Hamilton 8. E Verstappen è da 10 e lode (anzi 11)

È la domenica dei motori che si esalta nel segno del numero 33. A Brno nella MotoGp lo ha Brad Binder, al primo clamoroso successo della carriera; a Silverstone, dove la F1 ha festeggiato i 70 anni di ...

