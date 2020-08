F1, GP 70° Anniversario 2020. Hamilton: “Guidato senza gomme, non potevo fare di più” (Di domenica 9 agosto 2020) “La Pirelli la scorsa settimana ha avuto dei guasti ed era tanto tempo che non si presentavano dei problemi del genere. Ora hanno alzato le pressioni sulle mescole che sono diventate come dei palloni. Ho guidato praticamente senza gomme ma sono riuscito a tenere la seconda posizione, più di così non potevo fare“. Lewis Hamilton commenta così il secondo posto al Gran Premio del 70° Anniversario, una gara fortemente condizionata dal problema di gestione gomme in casa Mercedes. “Innanzitutto voglio congratularmi con la Red Bull e con Verstappen, loro avevano qualcosa in più sulle gomme rispetto a noi – ha spiegato il britannico -. È stato davvero inatteso avere un blistering così severo ... Leggi su sportface

Eurosport_IT : RED BULL AL MAX ?????? Verstappen mette in riga le Mercedes (Hamilton 2°, Bottas 3°): il GP del 70° Anniversario dell… - SkySportF1 : LIVE il GP del 70° anniversario a Silverstone 2020! ? Diretta su Sky Sport F1, canale 207 e Sky Sport Uno, canale 2… - SkySportF1 : Oggi il GP del 70° anniversario a Silverstone: orari tv e ultime news #SkyMotori #F1 #Formula1 #F170 - sportface2016 : #Formula1, le parole di Max #Verstappen al termine della gara del GP del 70° anniversario #F170 #SilverstoneGP - perchetendenza : 'Leclerc': Perché ha chiuso il Gran Premio 70° Anniversario al quarto posto con una sola sosta -

Ultime Notizie dalla rete : 70° Anniversario