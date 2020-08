Escort positiva fugge da Crotone, i suoi clienti e famiglie a rischio Covid (Di domenica 9 agosto 2020) E’ il secondo episodio in Calabria. Una Escort ha probabilmente contagiato i suoi clienti e poi si è data alla fuga. Non sarà semplice risalire a chi l’ha incontrata. Succede ancora una volta in Calabria: una Escort che risulta positiva al tampone per il coronavirus, la sua fuga, e l’impossibilità, o quasi, di trovare clienti disposti a farsi fare il test ammettendo di essere stati con la donna. C’è timore a Crotone. Una Escort sarebbe risultata positiva al Covid, ma avrebbe fatto perdere le sue tracce. Il tampone avrebbe accertato la contagiosità della ragazza, al momento, però, non si trova. Secondo quanto scrive il ... Leggi su chenews

