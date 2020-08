Esclusiva: Reggina, è fatta per Plizzari. Domani in città, martedì visite. La formula (Di domenica 9 agosto 2020) Alessandro Plizzari sarà il nuovo portiere della Reggina. Poco fa limati gli ultimi dettagli con il via libera del Milan, Domani il Livorno lo libererà dal testamento e già Domani il classe 2000 sarà in Calabria per conoscere la nuova città, martedì le visite. La formula originariamente era prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan, quasi sicuramente si tramuterà in prestito secco ma cambia quasi nulla. Ovviamente il Milan manterrà il controllo del cartellino di un ragazzo di talento. E la Reggina prende l’Under che cercava e che sarà affiancato da Guarna. L'articolo Esclusiva: Reggina, è fatta per ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Esclusiva: Zibert dalla Reggina alla Turris, siamo in dirittura - Noovyis : (Esclusiva: Zibert dalla Reggina alla Turris, siamo in dirittura) Playhitmusic - - clikservernet : Esclusiva: Plizzari-Reggina, si può chiudere già domani. Il nome nuovo è Peli - Noovyis : (Esclusiva: Plizzari-Reggina, si può chiudere già domani. Il nome nuovo è Peli) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Reggina Esclusiva: Reggina, è fatta per Plizzari. Domani in città, martedì visite. La formula alfredopedulla.com ESCLUSIVA TB - Anche il Lecce su Del Pinto

Secondo indiscrezioni raccolte da tuttob.com su Lorenzo Del Pinto giocatore del Benevento ci sarebbe non solo l'interesse della Reggina ma anche quello del Lecce ...

ESCLUSIVA TB - 3 club su Kragl

Reggina, Spal e Empoli sarebbero interessate a Oliver Kragl (Benevento) come rinforzo per la prossima stagione. Questo quanto raccolto da Tuttob.com.

Secondo indiscrezioni raccolte da tuttob.com su Lorenzo Del Pinto giocatore del Benevento ci sarebbe non solo l'interesse della Reggina ma anche quello del Lecce ...Reggina, Spal e Empoli sarebbero interessate a Oliver Kragl (Benevento) come rinforzo per la prossima stagione. Questo quanto raccolto da Tuttob.com.