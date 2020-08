Conte a Sky: «Dobbiamo dimostrare di valere la semifinale» (Di domenica 9 agosto 2020) Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole riportate da Fcinternews.it BAYER – «Sono bravi nelle ripartenze, bisogna stare attenti perché a campo aperto possono far male per non prendere contropiedi letali. Cosa Dobbiamo fare per superare questi turni? Sicuramente la compattezza e cercare di fare la partita che abbiamo preparato in fase di possesso e non possesso. Queste sono partite che spesso vengono decise dai dettagli, Dobbiamo stare attenti». FAVORITO – «Queste sono partite in cui non ci sono favoriti, quando arrivi a quarti di finale o semifinali non esistono favoriti. Come ho ... Leggi su calcionews24

