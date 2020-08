Cittadini del web (Di domenica 9 agosto 2020) Quando vent’anni fa Nichi Grauso mi diceva che Internet non era un mezzo ma un luogo, dove avremmo vissuto, amato, lavorato, saremmo andati al cinema, al concerto e al centro commerciale, io non capivo. A metà degli anni Novanta, con la sua Video On Line, Grauso aveva dilapidato una fortuna in un sogno, anzi una visione: portare il web in ogni casa, ma era nel tremendo anticipo dei geni. Nessuno di noi capiva. Oggi Grauso dice che Internet, e in particolare i colossi, i compagni della nostra quotidianità – Amazon, Facebook, Google, Apple – si sovrappongono agli Stati, li affiancano, li scavalcano. Stavolta riesco a capire. Casper Klynge è danese, è il primo ambasciatore europeo nella Silicon Valley, quell’Eldorado dove i Bill Gates e gli Steve Jobs hanno avviato la rivoluzione digitale. Non è l’ambasciatore danese in Giappone o in Sudafrica, è l’ambasciatore danese in Internet. Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, non vende soltanto libri e T-shirt ed elettrodomestici, ma offre lavoro con agenzie di collocamento e prestiti con finanziarie, senza limiti di confine. Mark Zuckerberg, il sire di Facebook, stabilisce secondo un potere transnazionale chi può stare nel suo social e chi no, per un diritto di proprietà in questo caso del tutto inadeguato a regolare l’enormità di una piattaforma planetaria con miliardi di utenti e miliardi di interessi. Più banalmente, ogni giorno ognuno delle nostre centinaia di clic scavalca frontiere, montagne e oceani, alimenta l’inevitabilità della globalizzazione, fa di noi cittadini di un frenetico altrove che non sta dentro righe immaginarie delle carte geografiche né si chiama nazione, e un clic dopo l’altro ibrida la nostra identità e la nostra sovranità, che ci piaccia o ci spaventi. Leggi su vanityfair

