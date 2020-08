Chiellini: «Stagione difficile, provo a trovare un senso ma non c’è» (Di domenica 9 agosto 2020) Giorgio Chiellini, capitano della Juve, ha scritto un messaggio dopo la fine della Stagione attuale in bianconero Attraverso il suo profilo Instagram, Giorgio Chiellini ha scritto un messaggio di fine Stagione, tracciando il suo bilancio dell’annata appena conclusa. «Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso. Un senso a una catena di infortuni che non mi ha permesso di aiutare la squadra. Un senso ad una pandemia, alla solitudine, al dolore. Un senso ad una ripresa e alla paura. Un senso alla gioia per il nono scudetto consecutivo. Un senso alla delusione per l’eliminazione in Champions. Un senso per i ... Leggi su calcionews24

