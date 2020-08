Bianca Guaccero, conquista Pieraccioni (Di domenica 9 agosto 2020) L’attrice e conduttrice Bianca Guaccero ha pubblicato sui social alcuni divertenti video-montaggi. In un mini-filmato appare nelle vesti di Jack Sparrow di “Pirati dei Caraibi”. Il comico e regista Leonardo Pieraccioni le ha scritto parole di apprezzamento, mostrando la sua consueta verve. Si sta concedendo vacanze rilassanti nella sua terra, la Puglia, Bianca Guaccero. La conduttrice di “Detto Fatto” su Rai 2, tuttavia, continua a tenersiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

RaiUno : #UnaStoriaDaCantare ORA IN ONDA su #Rai1 e in streaming su @RaiPlay @bianca_guaccero @enricoruggeri… - MarcoLian8 : @Rougefanbase @enricoruggeri @RaiUno Ho visto la puntata, bravissimo Enrico! Se le canzoni sono vestiti, indossi al… - SanremoAncheNoi : RT @RaiUno: #UnaStoriaDaCantare - #LucioBattisti ORA IN ONDA su #Rai1 e in streaming su @RaiPlay #8agosto @bianca_guaccero @enricoruggeri h… - fragolina882011 : RT @RaiUno: #LucioBattisti: l'artista che ha abbattuto tutti gli schemi della musica italiana. #UnaStoriaDaCantare STASERA in prima serata… - RovatiDario : RT @SanremoAncheNoi: . @RaiUno: '#UnaStoriaDaCantare - #LucioBattisti ORA IN ONDA su #Rai1 e in streaming su @RaiPlay #8agosto @bianca_guac… -