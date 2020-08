Backbone - prova (Di domenica 9 agosto 2020) I media con protagonisti animali antropomorfi hanno sempre molto seguito perché la gente è altamente intrattenuta nel vedere animali che si comportano esattamente come essere umani. Basti pensare al successo di svariati cartoni animati, su tutti quelli Disney, ma anche opere più recenti come Bojack Horseman o super vintage come L'Ape Maya o lo spassosissimo Fantazoo. Su questo principio vuol far perno Backbone, promettente titolo indie in sviluppo presso EggNut ed edito da Raw Fury, in cui impersoneremo un procione antropomorfo di professione investigatore privato.Il titolo presenta una splendida grafica in 2.5D, con una sgargiante pixel-art densa di animazioni completamente disegnate a mano a cui si mischiano moderni effetti d'illuminazione, ombre, riflessi ed effetti atmosferici per i background. Il tutto è ambientato in una distopica ... Leggi su eurogamer

