Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2020 ore 18 | 30

VIABILITÀ DELL'8 AGOSTO 2020 ORE 18.20 – ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA FERENTINO E CEPRANO IN DIREZIONE DI NAPOLI. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, PER UN INCIDENTE, CI SONO TRA LAURENTINA E ARDEATINA. ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI SI SPOSTA CON I MEZZI PUBBLICI: PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE MONTE ANTENNE, RESTA SOSPESA LA TRATTA URBANA DELLA Roma CIVITA CASTELLANA VITERBO TRA FLAMINIO E MONTEBELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. RIPERCUSSIONI SULLA TRATTA EXTRAURBANA, CON POSSIBILI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO. SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STAZIONE

