“Telesia For Peoples”, tra i premiati c’è anche Mario Giordano (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Tra i premiati del “Telesia for Peoples” di quest’anno c’è anche il giornalista Mario Giordano con il suo programma di attualità e approfondimento “Fuori dal Coro”, in onda su Rete 4, dove “si da voce alle opinioni più controcorrente”. Il noto giornalista sarà ospite della settima edizione del “Telesia for Peoples”, in programma dal 22 al 23 agosto nelle Terme di Telese. L’evento, nato da un’idea dell’Associazione italoamericana “Icosit” e della Fondazione Migrantes della Cei, gode del patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Benevento. Scopo della manifestazione, cui si accede gratuitamente e nel rispetto delle norme ... Leggi su anteprima24

NTR24 : Il giornalista Mario Giordano premiato al ‘Telesia for Peoples’ - irpiniatimes1 : Il Premio “Telesia for Peoples” al professor Paolo Ascierto - TV7Benevento : “Telesia for Peoples”. Tra i premiati il professor Paolo Ascierto.... -

Ultime Notizie dalla rete : “Telesia For