PSG, problemi per Verratti: a rischio la Final Eight di Champions League (Di sabato 8 agosto 2020) Marco Verratti rischia di saltare l’intera Final Eight di Champions League. Lo rivela il quotidiano francese L’Equipe, citando una fonte vicina al calciatore. Il centrocampista del PSG, al 90% non avrà la possibilità di scendere in campo in nessuna delle partite della fase Finale di Champions League. Il regista italiano potrebbe dunque saltare anche il match dei quarti di Finale contro l’Atalanta, in programma mercoledì 12 agosto a Lisbona. A fermare Marco Verratti sarebbe un fastidio persistente al polpaccio, rimediato dopo uno scontro con un compagno di squadra in allenamento. Leggi su sportface

DiMarzio : #Atalanta, #Ilicic torna in Slovenia: non ci sarà con il #PSG. TI siamo vicini Josip ?? - SkySport : Gollini, problemi al ginocchio: a rischio il Psg - sportface2016 : #PSG, Marco #Verratti alle prese con un fastidio al polpaccio: potrebbe saltare tutte le ultime partite di… - AndGad2010 : @mikelelomb Sarò pazzo e dopo ieri ancor di più ma con Ronaldo e Dybala avremo gli stessi problemi l’anno prox e al… - Alebr84 : @p__antonio @GreenMidnight1 anche al PSG un paio di problemi con i giovani li vedo?? -